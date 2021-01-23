Австрія заборонила авіарейси з Бразилії через мутацію коронавірусу

Австрія з 25 січня не прийматиме авіарейси з Бразилії через виявлену там мутацію коронавірусу.

Про це заявило австрійське МЗС у суботу 23 січня, повідомляє "Європейська правда".

"З метою запобігання поширення небезпечної мутації COVID-19 в Австрії з 00:00 25 січня діятиме заборона на посадку пасажирських літаків з Бразилії. Заборона на посадку діє до опівночі 7 лютого включно", - сказано у повідомленні міністерства у Twitter.

Нагадаємо, раніше Італія слідом за Британією заборонила авіарейси з Бразилії, щоб запобігти завезенню звідти нового штаму коронавірусу.

Через поширення нових варіантів коронавірусу лідери країн ЄС висловились за впровадження обмежень на несуттєві поїздки у межах блоку.

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