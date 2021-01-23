Австрия запретила авиарейсы из Бразилии из-за мутации коронавируса

Австрия с 25 января не будет принимать авиарейсы из Бразилии из-за обнаруженной там мутации коронавируса.

Об этом заявил австрийский МИД в субботу 23 января, сообщает "Европейская правда".

"С целью предотвращения распространения опасной мутации COVID-19 в Австрии с 00:00 25 января будет действовать запрет на посадку пассажирских самолетов из Бразилии. Запрет на посадку действует до полуночи 7 февраля включительно", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Напомним, ранее Италия вслед за Британией запретила авиарейсы из Бразилии, чтобы предотвратить завозу оттуда нового штамма коронавируса.

Из-за распространения новых вариантов коронавируса лидеры стран ЕС высказались за введение ограничений на несущественные поездки в пределах блока.

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