Австрия запретила авиарейсы из Бразилии из-за мутации коронавируса
Австрия с 25 января не будет принимать авиарейсы из Бразилии из-за обнаруженной там мутации коронавируса.
Об этом заявил австрийский МИД в субботу 23 января, сообщает "Европейская правда".
"С целью предотвращения распространения опасной мутации COVID-19 в Австрии с 00:00 25 января будет действовать запрет на посадку пассажирских самолетов из Бразилии. Запрет на посадку действует до полуночи 7 февраля включительно", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
Напомним, ранее Италия вслед за Британией запретила авиарейсы из Бразилии, чтобы предотвратить завозу оттуда нового штамма коронавируса.
Из-за распространения новых вариантов коронавируса лидеры стран ЕС высказались за введение ограничений на несущественные поездки в пределах блока.
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