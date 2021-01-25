"Ее нужно убить": в Дании задержали трех человек за сожженную куклу-чучело премьера

В Дании трех мужчин взяли под стражу за создание чучела премьера Метте Фредериксен, которое во время акции протеста повесили на фонаре с надписью "Ее надо убить", а затем сожгли.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают датские СМИ, среди которых DR.

Куклу, изображающую Метте Фредериксен, подвесили на фонаре во время протеста против карантина 23 января.

Задержанные - мужчины в возрасте 30, 32 и 34 года. Первых двух взяли под стражу на следующий день, третьего - в понедельник 25 января, до 19 февраля.

Мужчина признал в суде, что это он подвесил чучело с фотографией премьера, но утверждает, что ни он, ни его товарищи не поджигали его.

По его словам, он и близко не мог представить, как серьезно это воспримут и какими неприятностями это для него обернется.

"Такие серьезные угрозы в демократической стране - абсолютно неприемлемы, поэтому я довольна результатом расследования и тем, что в этом деле уже есть задержанные", - заявила руководитель полиции Копенгагена Анне Тьоннес.

Как сообщает датское The Local, на субботний протест в Копенгагене, объединивший противников карантинных запретов и вакцинации, собралось около тысячи человек, выкрикивавших "Свободу Дании" и "С нас хватит".

Протест начинался мирно, но потом перерос в столкновения с полицией.