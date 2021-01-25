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Трамп більше говорив з КНДР, ніж з європейцями - президент Євроради

Понеділок, 25 січня 2021, 16:57

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що прихід до влади в США Джо Байдена може означати повернення до "шанобливого" діалогу після чотирьох років президентства Дональда Трампа, який "завдав шкоди відносинам між Європою і Сполученими Штатами".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

"Я говорю це, і це не жарт, попередній президент говорив з Північною Кореєю більше, ніж з європейцями", - сказав Мішель.

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Він додав, що інавгурація Байдена стане початком "більш нормального, більш поважного діалогу з таких важливих питань, як клімат".

Офіційні особи ЄС заявили, що планують зміцнити трансатлантичні відносини з глобальних питань, включаючи зміну клімату, пандемію Covid-19 і міжнародну торгівлю.

Але ослаблення альянсу, викликане політикою Трампа, такою як підвищення тарифів на європейські товари, від літаків до сталі, віскі і сиру, навряд чи зникне разом з колишнім президентом.

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"Я прекрасно знаю, що вплив Дональда Трампа не зник...такі теми, як торгівля, відносини з Китаєм, є темами, за якими у нас не буде спонтанно співпадаючих позицій. Але, принаймні, буде місце для діалогу", - сказав Мішель.

Очікується, що цього року Байден приїде в Брюссель на "позачерговий саміт" з лідерами ЄС, а навесні на зустріч в НАТО.

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