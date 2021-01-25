Трамп больше говорил с КНДР, чем с европейцами - президент Евросовета

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что приход к власти в США Джо Байдена может означать возвращение к "уважительному" диалогу после четырех лет президентства Дональда Трампа, который "нанес ущерб отношениям между Европой и Соединенными Штатами".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

"Я говорю это, и это не шутка, предыдущий президент говорил с Северной Кореей больше, чем с европейцами", - сказал Мишель.

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Он добавил, что инаугурация Байдена станет началом "более нормального, более уважительного диалога по таким важным вопросам, как климат".

Официальные лица ЕС заявили, что планируют укрепить трансатлантические отношения по глобальным вопросам, включая изменение климата, пандемию Covid-19 и международную торговлю.

Но ослабление альянса, вызванное политикой Трампа, такой как повышение тарифов на европейские товары, от самолетов до стали, виски и сыра, вряд ли исчезнет вместе с бывшим президентом.

"Я прекрасно знаю, что влияние Дональда Трампа не исчезло ... такие темы, как торговля, в частности отношения с Китаем, являются темами, по которым у нас не будет спонтанно совпадающих позиций. Но, по крайней мере, будет место для диалога", - сказал Мишель.

Ожидается, что в этом году Байден приедет в Брюссель на "внеочередной саммит" с лидерами ЕС, а весной на встречу в НАТО.