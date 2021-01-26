Данія заплатить 2,5 млрд євро фермерам за вбитих через коронавірус норок

Данія запропонує компенсацію у розмірі 2,5 млрд євро фермерам-власникам норкових господарств після вибракування мільйонів тварин у намаганні приборкати мутований коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на FT.

Данські депутати домовилися пізно ввечері в понеділок надати фермерам норок до 19 млрд данських крон (2,5 млрд євро) для відшкодування збитків через вибракування 17 млн норок та майбутніх втрат галузі, яка вже демонструє занепад.

Данія була найбільшим у світі виробником шкурок норки, але лівоцентристський уряд різко поклав край галузі в листопаді через побоювання, що мутований штам коронавірусу, який передавався від норок людям, може загрожувати ефективності деяких вакцин.

Однак виявилося, що уряд не мав правової бази для знищення тварин.

Вчені також ставлять під сумнів питання про те, чи мутований варіант коронавірусу настільки небезпечний, як спочатку стверджували данські чиновники. Міністр сільського господарства Данії був змушений подати у відставку через скандал.

Данська норкова промисловість вже переживала важкі часи перед пандемією, оскільки багато західних споживачів не хотіли носити хутро тварин.

Данія заборонила вирощування норок на цей рік через побоювання мутацій коронавірусу, але уряд готовий відновити галузь у 2022 році.

Фермери мають отримувати компенсацію за поточним ринковим курсом у розмірі 160-250 данських крон за тварин, убитих під час вибракування, і 333 крони за тварину з розрахунку теоретичної втрати майбутнього заробітку.

"Ми втратили бізнес світового класу, тому, звичайно, ми повинні мати належну компенсацію", - заявив Таге Педерсен, керівник данської асоціації заводчиків норок. Він додав, що галузь "ніколи не повернеться" до попереднього рівня, оскільки конкуренція з боку таких країн, як Китай та Польща, занадто жорстка.