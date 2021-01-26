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Дания заплатит 2,5 млрд евро фермерам за убитых из-за коронавируса норок

Вторник, 26 января 2021, 13:05

Дания предложит компенсацию в размере 2,5 млрд евро фермерам-владельцам норковых хозяйств после выбраковки миллионов животных в попытке обуздать мутировавший коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на FT.

Датские депутаты договорились поздно вечером в понедельник предоставить фермерам норок 19 млрд датских крон (2,5 млрд евро) для возмещения убытков из-за выбраковки 17 млн ​​норок и будущих потерь отрасли, которая уже демонстрирует упадок.

Дания была крупнейшим в мире производителем шкурок норки, но левоцентристское правительство резко положил этому конец в ноябре из-за опасений, что мутировавший штамм коронавируса, который передавался от норок людям, может угрожать эффективности некоторых вакцин.

Однако оказалось, что правительство не располагало правовой базой для уничтожения животных.

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Ученые также ставят под сомнение вопрос о том, что мутировавший вариант коронавируса столь опасен, как сначала утверждали датские чиновники. Министр сельского хозяйства Дании был вынужден подать в отставку из-за скандала.

Датская норковая промышленность уже переживала тяжелые времена перед пандемией, поскольку многие западные потребители уже не хотят носить натуральный мех.

Дания запретила выращивание норок на этот год из-за опасений мутаций коронавируса, но правительство готово восстановить отрасль в 2022 году.

Фермеры должны получать компенсацию по текущему рыночному курсу в размере 160-250 датских крон за животных, убитых во время выбраковки, и 333 кроны за животное из расчета теоретической потери будущего заработка.

"Мы потеряли бизнес мирового класса, поэтому, конечно, мы должны получить надлежащую компенсацию", - заявил Таге Педерсен, руководитель датской ассоциации заводчиков норок. Он добавил, что отрасль "никогда не вернется" к прежнему уровню, поскольку конкуренция со стороны таких стран, как Китай и Польша, слишком сильна.

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Дания
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