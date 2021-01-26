Словенія частково відкрила школи і дитсадки

У дев’яти регіонах Словенії дошкільнята і першокласники знову починають відвідувати навчальні заклади після перерви у зв’язку з жорстким карантином.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TRV SLO.

До навчання повернуться близько 53 тисяч першачків та близько 75 тисяч дошкільнят. Діти з особливими навчальними потребами змогли відновити навчання ще три тижні тому.

Через побоювання з приводу "британського" штаму коронавірусу, остаточної визначеності з приводу цього не було до останнього моменту, проте у підсумку вирішили, що діти частково можуть повернутися до очного навчання.

З міркувань безпеки, персонал дитсадків і шкіл тепер щотижня тестуватимуть на коронавірус.

З понад 20 800 вчителів, вихователів та допоміжного персоналу, яких протестували перед першим навчальним днем, у 278 результат виявився позитивним.

Представниця МОЗ Весна Керстін Петрич зазначила, що цей показник - 1,3% - цілком відповідав очікуванням.