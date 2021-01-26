Словения частично открыла школы и детсады

В девяти регионах Словении дошкольники и первоклассники снова начинают посещать учебные заведения после перерыва в связи с жестким карантином.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TRV SLO.

К обучению вернутся около 53 тысяч первоклашек и около 75 000 дошкольников. Дети с особыми учебными потребностями смогли возобновить учебу еще три недели назад.

Из-за опасений по поводу "британского" штамма коронавируса, окончательной определенности по поводу этого не было до последнего момента, однако в итоге решили, что дети частично могут вернуться к занятиям в классах.

Из соображений безопасности, персонал детских садов и школ теперь еженедельно будут тестировать на коронавирус.

С более 20 800 учителей, воспитателей и вспомогательного персонала, которых протестировали перед первым учебным днем, у 278 результат оказался положительным.

Представительница Минздрава Весна Керстин Петрич отметила, что этот показатель - 1,3% - полностью соответствовал ожиданиям.