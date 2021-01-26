ПАРЄ розкритикувала Польщу та Молдову за тиск на судову систему

Парламентська асамблея Ради Європи закликала владу Польщі та Молдови вжити низку кроків з підтримки верховенства закону і забезпечення незалежності судової системи.

Відповідна резолюція була прийнята на зимовій сесії, яка проходить у ці дні в Страсбурзі, повідомляє "Європейська правда".

Асамблея засудила "кампанію залякування, проведену політичною владою проти деяких критично налаштованих суддів і проти системи правосуддя в цілому" в Польщі, оголосивши таку поведінку "негідною демократії і правової держави".

ПАРЄ закликала владу Польщі переглянути зміни, внесені у функціонування Конституційного трибуналу і системи правосуддя, на тлі стандартів Ради Європи; повернутися до колишньої системи обрання суддів до Національної ради судової влади; і переглянути склад, внутрішню структуру і повноваження Дисциплінарної палати і Надзвичайної контрольної палати Верховного суду.

Що стосується Молдови, Асамблея заявила, що стурбована "близькістю частини судової системи до політичної влади".

Парламентарії заявили, що кілька спроб реформування судової системи "не увінчалися успіхом", зазначивши, що корупція залишається широко поширеним явищем.

Вони закликали до продовження реформи молдавської судової системи, Вищої ради магістратури та прокуратури відповідно до рекомендацій Ради Європи.

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