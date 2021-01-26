ПАСЕ раскритиковала Польшу и Молдову за давление на судебную систему

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала власти Польши и Молдовы принять ряд шагов по поддержке верховенства закона и обеспечению независимости судебной системы.

Соответствующая резолюция была принята на зимней сессии, которая проходит в эти дни в Страсбурге, сообщает "Европейская правда".

Ассамблея осудила "кампанию запугивания, проведенную политической властью против некоторых критически настроенных судей и против системы правосудия в целом" в Польше, объявив такое поведение "недостойным демократии и правового государства".

ПАСЕ призвала власти Польши пересмотреть изменения, внесенные в функционирование Конституционного трибунала и системы правосудия, на фоне стандартов Совета Европы; вернуться к прежней системе избрания судей в Национальный совет судебной власти; пересмотреть состав, внутреннюю структуру и полномочия Дисциплинарной палаты и Чрезвычайной контрольной палаты Верховного суда.

Что касается Молдовы, Ассамблея заявила, что обеспокоена "близостью части судебной системы к политической власти".

Парламентарии заявили, что несколько попыток реформирования судебной системы "не увенчались успехом", отметив, что коррупция остается широко распространенным явлением.

Они призвали к продолжению реформы молдавской судебной системы, Высшего совета магистратуры и прокуратуры в соответствии с рекомендациями Совета Европы.

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