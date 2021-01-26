ПАРЄ: Україна повинна відновити ефективне е-декларування і уточнити статус НАБУ

ПАРЄ затвердила щорічний звіт про прогрес моніторингової процедури Асамблеї, у якому висловлено занепокоєння щодо реформи судової системи та міститься заклик утриматися від дій, які можуть мати тривалі згубні наслідки для верховенства права.

Із текстом затвердженого документа ознайомився кореспондент "Європейської правди".

Звіт похвалив зусилля української влади щодо створення та забезпечення функціонування інститутів по боротьбі з корупцією. Також звіт позитивно оцінив угоду про припинення вогню від 27 липня 2020 року .

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Водночас, у моніторів ПАРЄ викликають занепокоєння постійні недоліки в реформах судової системи і системи правосуддя і все ще обмежені результати в боротьбі з широко поширеною корупцією.

Звіт також критикує періодичні напади на журналістів, які відбуваються в Україні.

Тому Асамблея закликала Україну "вжити всіх необхідних заходів для зміцнення структур, необхідних для боротьби з корупцією, в тому числі шляхом відновлення ефективного функціонування системи електронного декларування та уточнення правового статусу Національного антикорупційного бюро України".

Асамблея також закликала Україну "утриматися від будь-яких дій, які можуть мати тривалі згубні наслідки для верховенства права і незалежності судової влади".

ПАРЄ просить забезпечити ефективне розслідування всіх нападів на журналістів і забезпечити дотримання зобов'язань щодо захисту мовних прав національних меншин.