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Генсеком ПАРЄ вперше за 72 роки обрали жінку

Вівторок, 26 січня 2021, 19:16

Парламентська асамблея Ради Європи обрала Деспіну Хатзівассіліу-Цовіліс на посаду генерального секретаря і вона стала першою жінкою, що зайняла цей пост за 72-річну історію Асамблеї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті ПАРЄ.

Термін її повноважень - п'ять років, починаючи з 1 березня 2021 року. Вибори проводилися за допомогою електронного голосування за участю 96,46% парламентаріїв.

 

Хатзівассіліу-Цовіліс вже 21 рік працює з парламентаріями з усієї Європи в Парламентській асамблеї, очолюючи комітети з моніторингу та з політичних питань. Вона почала свою кар'єру в Раді Європи в 1993 році в Європейській комісії з прав людини.

Вона доктор права, має докторський ступінь з Європейської конвенції про права людини в Інституті Європейського університету у Флоренції.

Відповідно до Регламенту Асамблеї генеральний секретар забезпечує належне функціонування ПАРЄ, виконує її рішення і координує роботу комітетів.

Вона очолить секретаріат з приблизно 90 співробітників, який допомагає президенту і членам Асамблеї виконувати їх роботу і забезпечує належне проведення парламентських засідань.

Слід зазначити, що посаду генсека Ради Європи теж обіймає жінка - Марія Пейчинович-Бурич.

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ПАРЄ Рада Європи
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