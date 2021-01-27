В МЗС Словенії cтурбовані пошкодженням написів словенською в австрійській Каринтії

Міністерство закордонних справ Словенії висловило стурбованість у зв’язку з актами вандалізму щодо двомовних написів в австрійській федеральній землі Каринтія, на яких невідомі зафарбували назви словенською.

Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення з’явилося на сайті МЗС.

"МЗС Республіки Словенія стривожене кампаніями вандалізму проти двомовних знаків у Каринтії (Австрія). Міністерство у зв’язку з цим здійснює необхідну дипломатичну діяльність. Ми очікуємо, що регіональна та федеральна влада знайде виконавців якнайшвидше та належним чином захистить конституційні права словенської національної громади у Каринтії", - зазначає МЗС.

Як повідомляє "Балканський оглядач", у Каринтії, де значну частину населення складають етнічні словенці, в останні два тижні невідомі зафарбували словенські назви населених пунктів на дорожніх знаках у муніципалітетах Бляйбург (Пліберк словенською мовою) та Еберндорф (Добрла вас).

Національна рада каринтських словенців (NSKS) побачила у цьому загрозу для словенської мови у Каринтії. Інциденти засудила і громада каринтських словенців, закликавши знайти винуватців.

Губернатор Каринтії Пітер Кайзер засудив дії зловмисників у своїй заяві в неділю. "Така поведінка є абсолютно неприйнятною для відкритого суспільства, яким ми стали за останні роки", - сказав він.