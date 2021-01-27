В МИД Словении обеспокоены повреждением надписей на словенском в ​​австрийской Каринтии

Министерство иностранных дел Словении выразило обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении двуязычных надписей в австрийской федеральной земли Каринтия, на которых неизвестные закрасили названия на словенском.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее сообщение появилось на сайте МИД.

"МИД Республики Словения встревожено кампаниями вандализма против двуязычных знаков в Каринтии (Австрия). Министерство в связи с этим осуществляет необходимую дипломатическую деятельность. Мы ожидаем, что региональные и федеральные власти найдут исполнителей как можно скорее и должным образом защитит конституционные права словенской национальной общины в Каринтии", - отмечает МИД.

Как сообщает "Балканський оглядач", в Каринтии, где значительную часть населения составляют этнические словенцы, в последние 2 недели неизвестные закрасили словенские названия населенных пунктов на дорожных знаках в муниципалитетах Блайбург (Плиберк на словенском) и Эберндорф (Добрла вас).

Национальный совет каринтских словенцев (NSKS) увидел в этом угрозу для словенского языка в Каринтии. Инциденты осудило и Общество каринтских словенцев, призвав найти виновников.

Губернатор Каринтии Питер Кайзер осудил действия злоумышленников в своем заявлении в воскресенье.

"Такое поведение абсолютно неприемлемо для открытого общества, которым мы стали за последние годы", - сказал он.