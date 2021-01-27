У Польщі повідомили про перший випадок крадіжки вакцин від коронавірусу

У Польщі в ніч на середу з приватного первинного та спеціалізованого центру охорони здоров’я в Ілово-Осаді поблизу Дзялдова в Вармінсько-Мазурському воєводстві вкрали три флакони з вакцинами, які дозволять вакцинувати 18 людей проти COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Ці дози вже були заплановані, тому щеплення людей будуть відкладені.

"Ми отримали повідомлення про крадіжку з проникненням в клініку. Ми відстежуємо всі сліди. На місці працює слідча група зі штабу в Дзялдові", - сказала представниця поліції Юстина Новицька. Окрім вакцин, зникли і інші ліки.

За словами представниці поліції, зловмисники, швидше за все, потрапили в клініку через вікно, в якому вони розбили скло.

Ілово-Осада - місто з населенням менше 3000 з одним пунктом вакцинації.

Це перший випадок крадіжки вакцин від коронавірусу у Польщі.

Щеплення в Польщі розпочались 27 грудня. Першочергово вакцинували переважно медичних працівників. Препарат також вводили працівникам будинків соціального забезпечення та комунальних центрів соціального забезпечення, фармацевтам, працівникам медичних університетів та студентам медичних факультетів, а також батькам недоношених дітей.