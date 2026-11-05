Президент Словаччини: війна в Україні починає виснажувати Європу

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що війна в Україні починає виснажувати Європу, і Європейський Союз повинен брати участь у переговорах щодо її припинення цього конфлікту.

Про це він заявив після зустрічі глав держав "Вишеградської четвірки" (V4), до якої також входять Чехія, Угорщина та Польща, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

У спільній декларації президенти країн V4 висловили підтримку Україні та закликали до справедливого й тривалого миру. Вони також підтримали подальше розширення ЄС та виступили за забезпечення доступних і надійних поставок енергоносіїв.

"Ця війна починає виснажувати Європу морально та економічно. Мільярди, необхідні для допомоги Україні в обороні проти агресора, зрештою не надходять у лікарні, школи та інфраструктуру окремих держав-членів", – заявив Пеллегріні на пресконференції.

За його словами, брак коштів у європейських країнах є наслідком протестів проти зростання вартості життя.

Президент Словаччини вважає, що неможливо щороку витрачати до 100 мільярдів євро на виснажливу війну й не робити нічого для припинення бойових дій.

Президент Чехії Петр Павел закликав до більш узгодженого європейського підходу до мирних переговорів в Україні. Він зазначає, що відсутність координації підриває авторитет Європи в очах Росії та інших партнерів. Крім того, відсутність єдиного підходу може створити у громадськості враження, що європейські лідери нічого не роблять.

Дводенний саміт президентів відбувся під час поточного словацького головування в групі V4, а місто Тренчін є цьогорічною Європейською столицею культури.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф оголосив, що тристоронні переговори про завершення російсько-української війни відбудуться наступного тижня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.

Президент Чехії Петр Павел раніше заяви, що наразі існує вікно можливостей, коли можна було б долучитися до переговорів, але воно може закритися через намагання знайти повністю єдину позицію всіх європейських країн.