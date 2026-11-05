Суд ЄС заборонив маркувати продукти з канабідіолом як органічні

У четвер Суд ЄС ухвалив рішення, що харчові продукти на основі КБД (канабідіолу) не можуть бути сертифіковані як органічні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Це прикра новина для споживачів, які прагнуть придбати желейні цукерки з КБД, отриманим без використання пестицидів, – а також для Професійної асоціації торгівлі коноплею, яка порушила цю справу у Франції.

КБД, або канабідіол, – це непсихоактивний хімічний компонент, що міститься в марихуані та здобув репутацію засобу для розслаблення без ефекту "кайфу". У деяких європейських країнах магазини здорового способу життя використовують "сіру зону" законодавства, щоб продавати продукти з КБД, які офіційно не призначені для споживання людиною.

У Франції деякі продавці конопель хотіли реалізовувати їх із маркуванням "органічний". Однак судді заборонили це.

Європейська комісія класифікує натуральний КБД як так званий "новий харчовий продукт", і він ще не отримав дозволу на продаж на ринку ЄС.

Продавці конопель оскаржили відмову Національного інституту походження та якості Франції надати сертифікат органічності їстівним продуктам з КБД.

Верховний суд постановив, що КБД може бути сертифіковано як органічний продукт лише після того, як його буде дозволено до продажу на ринку ЄС.

Сертифікація – це більше, ніж просто декоративний знак, аргументував суд, зазначивши, що вона "несе в собі більш загальну обіцянку якості та прийнятності певного продукту в очах споживачів, причому цей позитивний імідж є бажаним комерційним ефектом. " Нанесення її на продукт, який не отримав дозволу на продаж, може вводити споживачів в оману. Рішення суду також узгоджується з попередніми заходами, вжитими на національному рівні.

Невдача з органічною маркою, схоже, є найменшою з проблем продавців конопель у Франції: у травні цього року Париж наказав повністю вилучити їстівні продукти з КБД з полиць магазинів.

У 2020 році Суд Європейського союзу ухвалив, що речовина канабідіол, яка міститься у квітках канабісу, не є наркотичним засобом.