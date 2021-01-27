Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Болгарія до 30 квітня пускатиме українців з ПЛР-тестами

Росія ратифікувала продовження ядерного договору із США

Угорщина каже про "емоції" через обшуки СБУ і запевняє, що сепаратизму немає

Україна та Угорщина домовилися про переговори щодо освіти






Президентка Молдови оголосила кандидата на посаду прем'єра

Середа, 27 січня 2021, 17:26

Президент Молдови Мая Санду запропонувала призначити на посаду прем'єр-міністра колишнього міністра фінансів Наталю Гаврилицу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Newsmaker.

"Я вже поставила перед нею завдання створити команду і підготувати програму, головна мета якої буде боротьба з корупцією і економічний розвиток", - зазначила Санду.

При цьому президентка зазначила, що все ще вважає дострокові вибори "єдиним виходом з кризи".

"У громадян має бути право вибрати депутатів, які будуть працювати на їх благо."Зараз парламентські фракції можуть довести, що хочуть дострокових виборів", - додала Санду.

Згідно з чинним законодавством, у кандидата в прем'єри є 15 днів, щоб подати на затвердження парламенту склад і програму діяльності уряду.

Слід зазначити, що Санду відкрито виступає за те, щоб парламент не затверджував нового главу уряду і щоб були проведені дострокові вибори. Парламент Молдови для цього має двічі відхилити запропоновану Санду кандидатуру.

Раніше Санду відхилила пропозицію Ренато Усатого, лідера "Нашої партії", висунути його на посаду прем’єр-міністра, пояснивши, що це відтермінує дострокові парламентські вибори. 

Після відставки прем’єра Іона Кіку - з метою розпуску парламенту - чинний склад уряду тимчасово продовжує виконувати обов’язки. Тимчасовим виконуючим обов’язки прем’єра Мая Санду призначила міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокоя.

Конституція Молдови визначає дві умови, за яких розпуск парламенту і дострокові вибори стають можливими. Це або блокування роботи парламенту з будь-якої причини протягом трьох місяців, або нездатність парламенту затвердити новий уряд. 

Читайте також: Контрнаступ Додона: чи вдасться Маї Санду переформатувати політичну систему Молдови.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова
powered by lun.ua