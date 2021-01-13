Санду відхилила пропозицію Усатого призначити його прем'єром і пояснила, чому

Президентка Молдови Мая Санду відхилила пропозицію Ренато Усатого, лідера "Нашої партії", висунути його на посаду прем’єр-міністра, пояснивши, що це відтермінує дострокові парламентські вибори.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

Напередодні, 12 січня, Ренато Усатий, який був третім за популярністю кандидатом на президентських виборах - після Санду і Додона - заявив, що хоче зустрітися з Маєю Санду та запропонувати свою кандидатуру на посаду прем’єра. На його думку, депутати не підтримали б його кандидатуру, і це, за його словами, мало би запустити механізм дострокових парламентських виборів.

Того ж дня про аналогічний намір заявив лідер Партії комуністів, експрезидент Молдови Володимир Воронін.

"Молдові потрібний серйозний уряд зі здоровою підтримкою у парламенті - щоб він міг вирішувати проблеми громадян. Найбільша проблема - це відсутність здорової підтримки більшості у парламенті. Будь-яке призначення прем’єр-міністра відтермінує парламентські вибори. Сподіваюся, ті, хто висував пропозиції [про висування на посаду прем’єра], також не хочуть їхнього відтермінування", - відреагувала на пропозиції Мая Санду.

Вона додала, що вважає найкоротшим шляхом до дострокових виборів саморозпуск парламенту.

"Зачекаємо, що скаже Конституційний суд про саморозпуск парламенту - тому що зараз це найкоротший шлях до дострокових виборів. Якщо Суд висловиться інакше, ми зробимо наступний крок", - зазначила президентка.

Після відставки прем’єра Іона Кіку - з метою розпуску парламенту - чинний склад уряду тимчасово продовжує виконувати обов’язки. Тимчасовим виконуючим обов’язки прем’єра Мая Санду призначила міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокоя.

Конституція Молдови визначає дві умови, за яких розпуск парламенту і дострокові вибори стають можливими. Це або блокування роботи парламенту з будь-якої причини протягом трьох місяців, або нездатність парламенту затвердити новий уряд.

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