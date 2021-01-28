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У Франції скандал через поліцейських, що влаштували коронавечірку з танцями у відділку

Четвер, 28 січня 2021, 13:07

Щонайменше двом десяткам французьких поліцейських загрожує внутрішнє покарання за влаштування вечірки в поліцейському відділку, де їх зняли за танцем "Макарена" та порушенням численних правил захисту від вірусів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Представник штаб-квартири поліції заявив у четвер, що причетним до вечірки в передмісті Парижа Обервільє було наказано подати звіти про свої дії і що щодо них " плануються санкції".

Він не став детально описувати заплановані покарання.

Вечірки та інші зібрання заборонені у всіх поліцейських закладах. В той же час  від співробітників вимагаються маски та соціальне дистанціювання, а кількість людей, дозволених у будь-якій кімнаті, обмежена, сказав представник поліції.

На відеозаписі вечірки, опублікованому інтернет-ЗМІ Loopsider, видно, як у переповненій кімнаті кілька людей поряд танцюють без масок.

Відео викликало критику в той час, коли французька поліція щовечора виходить на вулиці, регулюючи дотримання комендантської години з 18.00 до 6.00.

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Франція
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