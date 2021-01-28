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Во Франции скандал из-за полицейских, устроивших коронавечеринку с танцами в отделении

Четверг, 28 января 2021, 13:07

По меньшей мере двум десяткам французских полицейских грозит внутреннее наказание за устройство вечеринки в полицейском участке, где их сняли с танцем "Макарена" и нарушением многочисленных правил защиты от вирусов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Представитель штаб-квартиры полиции заявил в четверг, что причастным к вечеринке в пригороде Парижа Обервилье было приказано подать отчеты о своих действиях и для них "планируются санкции".

Он не стал подробно описывать запланированы наказания.

Вечеринки и другие собрания запрещены во всех полицейских учреждениях. В то же время от сотрудников требуются маски и социальное дистанцирование, а количество людей, разрешенных в любой комнате, ограничена, сказал представитель полиции.

На видеозаписи вечеринки, опубликованной интернет-СМИ Loopsider, видно, как в переполненной комнате несколько человек рядом танцуют без масок.

Видео вызвало критику в то время, когда французская полиция каждый вечер выходит на улицы, регулируя соблюдение комендантского часа с 18.00 до 6.00.

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