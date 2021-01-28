Парламент Франції зробив крок до заборони продажу собак і котів у зоомагазинах

Нижня палата парламенту Франції (Національні збори) проголосувала за законопроєкт, метою якого є обмежити продаж цуценят і кошенят у зоомагазинах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У разі прийняття Сенатом (верхня палата) законопроєкт проти жорстокого поводження з тваринами заборонятиме передчасне розлучення виводків з їх матерями, що часто призводить до того, що тварини відчувають себе покинутими і позбавляються основних соціальних навичок. Правило не поширюється на дрібних ссавців, таких як кролики.

Крім того, буде накладена заборона на мобільні об'єкти, що використовуються для публічної демонстрації тварин, і заводчики повинні будуть пройти навчання з питань захисту тварин.

Торгові майданчики і інтернет-сайти з рекламою також повинні будуть вказувати ідентифікаційні номери тварин, їх вік і типи породи. Правило виключає торговельний майданчик Facebook.

Однак схвалення законопроєкту не залишилося без критики в урядових колах. Міністр сільського господарства Жюльєн Денорманді стверджував, що нові правила будуть несправедливо націлені на працівників садових центрів і власників зоомагазинів, а також можуть призвести до того, що ці продажі підуть на чорний ринок.

Продажі домашніх тварин росли протягом усієї пандемії, тому що сім'ї проводять більше часу вдома, в результаті чого глобальні продажі досягли 125 мільярдів доларів в 2020 році.

Аналогічний закон був прийнятий в Англії минулого року, спрямований на боротьбу з щенячими фермами, які часто розводять "хворих, травмованих, несоціалізованих цуценят".