Парламент Франции сделал шаг к запрету продажи собак и кошек в зоомагазинах

Нижняя палата парламента Франции (Национальное собрание) проголосовала за законопроект, цель которого - ограничить продажу щенков и котят в зоомагазинах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В случае принятия Сенатом (верхняя палата) законопроект против жестокого обращения с животными будет запрещать преждевременное разлучение выводков с их матерями, что часто приводит к тому, что животные чувствуют себя брошенными и лишаются основных социальных навыков. Правило не распространяется на мелких млекопитающих, таких как кролики.

Кроме того, будет наложен запрет на мобильные объекты, используемые для публичной демонстрации животных, и заводчики должны будут пройти обучение по вопросам защиты животных.

Торговые площадки и интернет-сайты с рекламой также должны будут указывать идентификационные номера животных, их возраст и типы породы. Правило исключает торговую площадку Facebook.

Однако одобрение законопроекта не осталось без критики в правительственных кругах. Министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди утверждал, что новые правила будут несправедливо нацелены на работников садовых центров и владельцев зоомагазинов, а также могут привести к тому, что эти продажи пойдут на черный рынок.

Продажи домашних животных росли в течение всей пандемии, так как семьи проводят больше времени дома, в результате чего глобальные продажи достигли 125 млрд долларов в 2020 году.

Аналогичный закон был принят в Англии в прошлом году, направленный на борьбу со щенячьими фермами, которые часто разводят "больных, травмированных, несоциализированных щенков".