У Греції тисячі студентів протестують проти змін до закону про вищу освіту

Тисячі студентів в Греції вийшли на вулиці на знак протесту проти планів змінити закони, що регулюють вищу освіту, які обмежать тривалість навчання студентів в університетах і введуть то, що багато хто критикує як "університетську поліцію".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Тисячі людей в четвер зібралися перед парламентом в Афінах, скандуючи "опір і боротьба". Демонстранти на кілька годин перекрили рух транспорту в Афінах і Салоніках.

Закон спрямований на студентів, які залишаються в університеті на багато років довше, ніж період, передбачений для отримання ступеня.

В майбутньому вони будуть звільнені, якщо будуть вчитися більш ніж в півтора рази довше встановленого терміну.

Згідно з оцінками грецьких ЗМІ, ця зміна торкнеться близько 235 000 студентів, що перевищує кількість студентів, які відвідують університет протягом стандартного періоду часу в 190 000 осіб.

Можливі виключення, наприклад, для тих, хто може довести, що працює паралельно з навчанням.

Багато людей також обурені перспективою створення "університетської поліції", яка буде введена після періодичних заворушень та злочинів, пов'язаних з наркотиками, особливо в Афінському університеті.