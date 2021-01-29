Регулятор ЄС не побачив зв’язку між вакциною Pfizer та смертями літніх людей після щеплень

Європейське медичне агентство (ЄМА) не виявило зв’язку між вакцинацією від коронавірусу препаратом BioNTech-Pfizer та смертями літніх людей невдовзі після щеплення.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у першому оновленому огляді щодо безпеки вакцини, опублікованому 29 січня.

З огляду на тривогу після повідомлень у Норвегії про смерті немічних старих людей після вакцинації, PRAC (комітет ЄМА з безпеки) переглянув доповіді про підозру на побічні ефекти з фатальними наслідками.

"Комітет дійшов висновку, що дані не вказують на зв’язок між вакцинацією і випадками, та ці випадки не створюють підстав для тривоги щодо безпечності препарату", - йдеться у повідомленні ЄМА.

В огляді конкретизують, що у багатьох випадках ці пацієнти віком від 65 років страждали від хронічних хвороб і їхнє загострення виглядає правдоподібним поясненням смерті. У деяких випадках ці люди вже отримували паліативну допомогу.

Відтак комітет дійшов висновку, що поточні дані не дають підстав для зміни рекомендацій щодо застосування вакцини Pfizer-BioNTech, у тому числі для немічних людей похилого віку.

Збір інформації про такі випадки та її аналіз продовжиться і надалі.

Також в огляді зазначають, що повідомлення про підозри на серйозні алергічні реакції не вказують на якісь раніше невідомі аспекти цього побічного ефекту.

"Переваги використання Comirnaty (назва препарату) для попередження COVID-19 продовжує переважати над ризиками, і ми не рекомендуємо змін щодо застосування вакцини", - додають у повідомленні.

Раніше управління охорони здоров'я Норвегії також заявило, що не бачить зв'язку між вакциною Pfizer/BioNTech і смертями провакцинованих людей похилого віку. Проте в уряді припустили, що вакцини можливо не будуть пропонувати найбільш вразливим пацієнтам.

Окрім Норвегії, випадки смерті серед літніх людей невдовзі після вакцинації були у низці країн - Німеччині, Фінляндії, Франції, Італії, але в усіх випадках органи охорони здоров'я вказують, що за такої масштабної кампанії серед людей дуже поважного віку це часто може бути збігом обставин.