У США 11 сенаторів востаннє спробують оскаржити перемогу Байдена

Група сенаторів-республіканців оскаржить обрання Джо Байдена на посаду президента США, коли наступного тижня Конгрес буде формально затверджувати результат голосування членів колегії вибірників.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

11 сенаторів заявили, що мають намір підтримати заперечення у Колегії вибірників, якщо таке буде подане, і запропонувати виборчій комісії провести "екстрену 10-денну перевірку" результатів виборів у "спірних штатах".

У групу входять сенатор Тед Круз з Техасу, Рон Джонсон з Вісконсіна, Джеймс Ленкфорд з Оклахоми, Стів Дейнс з Монтани, Джон Кеннеді з Луїзіани, Марша Блекберн з Теннессі, Майк Браун з Індіани, Синтія Ламміс з Вайомінгу, Роджер Маршалл з Канзасу, Білл Хагерті з Теннессі та Томмі Тубервіль з Алабами.

"Справедливий та надійний аудит, проведений оперативно і завершений задовго до 20 січня, суттєво покращить віру американців у наш виборчий процес і значно підвищить легітимність того, хто стане нашим наступним президентом", - заявили вони.

Заперечення республіканських союзників президента Дональда Трампа має практично нульові шанси змінити результати виборів, лише відстрочивши на кілька годин неминуче підтвердження перемоги Байдена.

Не було жодних достовірних заяв щодо будь-яких проблем з голосуванням, які могли б вплинути на вибори, і це підтверджували десятки штатів та федеральних судів, губернаторів, виборчих службовців штатів та міністерств національної безпеки та юстиції.