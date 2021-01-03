В США 11 сенаторов в последний раз попытаются оспорить победу Байдена

Группа сенаторов-республиканцев обжалует избрание Джо Байдена на пост президента США, когда на следующей неделе Конгресс будет формально утверждать результат голосования членов кКоллегии выборщиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

11 сенаторов заявили, что намерены поддержать возражения в Коллегии выборщиков, если такое будет подано, и предложить избирательной комиссии провести "экстренную 10-дневную проверку" результатов выборов в "спорных штатах".

В группу входят сенатор Тед Круз из Техаса, Рон Джонсон из Висконсина, Джеймс Лэнкфорд из Оклахомы, Стив Дэйнс из Монтаны, Джон Кеннеди из Луизианы, Марша Блэкберн из Теннесси, Майк Браун из Индианы, Синтия Ламмис из Вайоминга, Роджер Маршалл из Канзаса, Билл Хагерти из Теннесси и Томми Тубервиль из Алабамы.

"Справедливый и надежный аудит, проведенный оперативно и завершенный задолго до 20 января, существенно улучшит веру американцев в наш избирательный процесс и значительно повысит легитимность того, кто станет нашим следующим президентом", - заявили они.

Возражения республиканских союзников президента Дональда Трампа имеет практически нулевые шансы изменить результаты выборов, лишь отсрочив на несколько часов неизбежное подтверждение победы Байдена.

Не было никаких достоверных заявлений о каких-либо проблем с голосованием, которые могли бы повлиять на выборы, и это подтверждали десятки штатов и федеральных судов, губернаторов, избирательных служащих штатов и министерства национальной безопасности и юстиции.