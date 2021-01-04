Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Угорщина навряд чи буде використовувати російську вакцину - Орбан

Британія першою у світі починає використання вакцини Oxford/AstraZeneca

Трамп вимагав від влади штату Джорджія "знайти" голоси для скасування перемоги Байдена - WP

Скандал із вакцинацією у Польщі: знаменитості отримали щеплення одними із перших






У МЗС підтвердили смерть українки на орендованій віллі в турецькому Бодрумі

Понеділок, 4 січня 2021, 09:31

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про смерть українки Христини Новицької в Туреччині.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко в коментарі ТСН.

"Справа перебуває на особливому контролі консульства України в Анталії. Дипломати вже встановили контакти з турецькими правоохоронними органами, які проводять розслідування, і рідними загиблої", — сказав він.

 

За словами дипломата, українське консульство почало комплекс заходів для підготовки репатріації тіла.

Турецьке видання Sozcu у неділю повідомило, що тіло 25-річної Христини Новицької знайшли на віллі в районі турецького Бодрума. Повідомляється, що вона сиділа в кріслі в наручниках із поліетиленовим пакетом на голові.

Турецька поліція розглядає і варіант самогубства, так як всі замки вілли були закриті зсередини, на вікнах були залізні решітки, а у будинку не було безладу. Триває судмедекспертиза.

За даними видання, українка приїхала до Туреччини з Києва три роки тому і працювала моделлю та танцівницею. Вона викладала танці, але останні 10 місяців практично була без роботи через пандемію. Турецькі ЗМІ також пишуть, що останнім часом вона практично не виходила з дому і, ймовірно, була у депресії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина інциденти
powered by lun.ua