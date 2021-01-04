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Греція виявила шість випадків нового штаму коронавірусу

Понеділок, 4 січня 2021, 11:24

У Греції підтвердили виявлення нового штаму коронавірусу, який привезли шість осіб з Великої Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Інфікованими були п'ять громадян Греції і один громадянин Британії, які прибули до Греції під час різдвяного тижня.

За даними грецьких ЗМІ, всі шестеро перебувають під охороною в спеціальному карантинному готелі. Інших інфікованих серед їхніх попутників не було.

Греція посилила обмеження на тиждень з неділі, закривши перукарні і книжкові магазини, яким було дозволено відкритися напередодні Різдва, щоб стримати поширення коронавірусу.

У країні, де минулого тижня були розпочаті перші вакцинації від COVID-19, зареєстровано 140 099 підтверджених випадків коронавірусу і 4957 пов'язаних смертей.

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Коронавірус Греція
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