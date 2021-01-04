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Греция обнаружила шесть случаев нового штамма коронавируса

Понедельник, 4 января 2021, 11:24

В Греции подтвердили обнаружение новой мутировавшей версии коронавируса, которую привезли шесть человек из Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Инфицированными были пять граждан Греции и один гражданин Великобритании, прибывшие в Грецию во время рождественской недели.

По данным греческих СМИ, все шестеро находятся под охраной в специальной карантинной гостинице. Других инфицированных среди их попутчиков не было.

Греция ужесточила ограничения на неделю с воскресенья, закрыв парикмахерские и книжные магазины, которым было разрешено открыться в преддверии Рождества, чтобы сдержать распространение коронавируса.

В стране, где на прошлой неделе были начаты первые вакцинации от COVID-19, зарегистрировано 140 099 подтвержденных случаев коронавируса и 4957 связанных смертей.

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