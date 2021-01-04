Агентство ЄС може схвалити вакцину Moderna раніше, ніж планувалося

Європейське агентство з лікарських засобів може випустити рекомендацію щодо вакцини від коронавірусу Moderna раніше, ніж спочатку планувалося.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Комітет EMA з ліків для людини (CHMP) збирається в понеділок, щоб обговорити вакцину Moderna. Представник EMA повідомив, що в разі, якщо комітет прийме рішення, "воно буде розіслане пресрелізом якомога швидше після зустрічі".

"Засідання CHMP, заплановане на середу, 6 січня, також все ще заплановано на випадок, якщо комітет не прийме рішення сьогодні", - додав прессекретар.

EMA також організовує 8 січня публічні збори, щоб проінформувати громадян ЄС про оцінку, схвалення і впровадженні нових вакцин, зазначив прессекретар.

ЄС стикається зі зростаючою критикою за повільне розгортання вакцинації, при цьому дехто звинувачує Комісію в закупівлі занадто малої кількості вакцин і EMA в занадто повільній видачі рекомендацій.

19 грудня США видали екстрений дозвіл на використання вакцини Moderna. Тим часом, 21 грудня ЄС видав умовний дозвіл на продаж вакцини від BioNTech/Pfizer.