Агентство ЕС может утвердить вакцину Moderna раньше, чем планировалось

Европейское агентство по лекарственным средствам может выпустить рекомендацию относительно вакцины от коронавируса Moderna раньше, чем первоначально планировалось.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Комитет EMA по лекарствам для человека (CHMP) собирается в понедельник, чтобы обсудить вакцину Moderna. Представитель EMA сообщил, что в случае, если комитет примет решение, "мы разошлем пресс-релиз как можно скорее после встречи".

"Заседание CHMP, запланированное на среду, 6 января, также все еще запланировано на случай, если комитет не примет решение сегодня", - добавил пресс-секретарь.

EMA также организует 8 января публичное собрание, чтобы проинформировать граждан ЕС об оценке, одобрении и внедрении новых вакцин, отметил пресс-секретарь.

ЕС сталкивается с растущей критикой за медленное развертывание вакцинации, при этом некоторые обвиняют Комиссию в закупке слишком малого количества вакцин и EMA в слишком медленной выдаче рекомендаций.

19 декабря США выдали экстренное разрешение на использование вакцины Moderna.

Между тем, 21 декабря ЕС выдал условное разрешение на продажу вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer.