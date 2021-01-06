Українські військові звання приведені до стандартів НАТО

Міністр оборони України Андрій Таран підписав указ про переведення українських військових звань на коди військових рангів НАТО за стандартом НАТО STANAG 2116.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зазначений перелік встановлює відповідність кодифікації військових звань військовослужбовців Збройних сил України військовим рангам НАТО. Це ще один крок, що забезпечує взаємосумісність зі збройними силами держав-членів", - заявив Таран.

За його словами, підписаний наказ розпочинає євроатлантичну трансформацію наявної системи кадрового менеджменту на управління кар’єрою військовослужбовців за військовими званнями. У свою чергу, це стане складовою частиною проєкту Концепції військової кадрової політики Збройних сил України до 2025 року.

"Ці рішення покликані змінити систему управління кар’єрою радянського зразка на сучасну, прийняту в арміях провідних держав. Фактично, це керівництво до дій кадровим органам переходити на нову філософію роботи, що передбачає створення кар’єрної мапи кожному солдату, сержанту, офіцеру щодо його підготовки, зростання та забезпечення", - зазначив Таран.

Звання в українській армії приведені у відповідність зі стандартами НАТО за законом, прийнятим Радою в червні 2020 року.