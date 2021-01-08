У Pfizer заявили про ефективність вакцини проти мутованого штаму коронавірусу

У компанії Pfizer, що розробила вакцину від коронавірусу спільно з німецькою BioNTech, заявили про її ефективність і проти нового штаму коронавірусу, виявленого Британії та Південній Африці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Дослідження, проведені на нових штамах з Британії та Південної Африки в американській лабораторії, показали, що вакцина може нейтралізувати їх. Дослідження проводили Pfizer та медики-науковці з університету Техасу.

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В обох варіантів вірусу є спільна мутація N501Y, невелика зміна шиповидного білка, який оточує вірус.

Дослідники взяли зразки крові 20 осіб, які вакциновані вакциною Pfizer/BioNTech, та подивилися, якою буде реакція на вірус. У лабораторних умовах антитіла успішно нейтралізували вірус.

На цей час йдеться про попередні висновки, до них ще немає коментарів інших експертів.

"Це дуже обнадійливе викриття, що принаймні ця мутація, одна з тих, що найбільше стривожили усіх, схоже, не є проблемою для вакцини", -зазначив головний науковий експерт Pfizer Філіп Дормітцер.

Вакцину поки не тестували на ще одному варіанті південноафриканської мутації, E484K.

Дормітцер зазначив також, що якщо вірус мутує настільки, що вакцину потрібно буде змінювати, це буде нескладно зробити.

Ще кілька тижнів тому, після звістки про новий штам у Британії, керівник BioNTech заявив, що вакцина з високою ймовірністю буде дієвою і проти нього.

ВООЗ повідомляла, що мутований "британський" штам виявили вже у 22 країнах Європи.

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