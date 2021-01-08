В Pfizer заявили об эффективности вакцины против мутировавшего штамма коронавируса

В компании Pfizer, которая разработала вакцину от коронавируса совместно с немецкой BioNTech, заявили о ее эффективности и против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании и Южной Африке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Исследования, проведенные на новых штаммах из Британии и Южной Африки в американской лаборатории, показали, что вакцина может нейтрализовать их. Исследования проводились специалистами Pfizer и медикками-учеными из университета Техаса.

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У обоих вариантов вируса есть общая мутация N501Y, небольшое изменение шиповидного белка, который окружает вирус.

Исследователи взяли образцы крови 20 человек, вакцинированных вакциной Pfizer / BioNTech, и посмотрели, какой будет реакция на вирус. В лабораторных условиях антитела успешно нейтрализовали вирус.

Сейчас речь идет о предварительных выводах, к ним еще нет комментариев других экспертов.

"Это очень обнадеживающее открытие, что по крайней мере эта мутация, одна из тех, что больше всего встревожили всех, похоже, не является проблемой для вакцины", - отметил главный научный эксперт Pfizer Филипп Дормитцер.

Вакцину пока не тестировали на еще одном варианте южноафриканской мутации, E484K.

Дормитцер отметил также, что если вирус мутирует настолько, что вакцина нужно будет менять, это будет несложно сделать.

Еще несколько недель назад, после известия о новом штамме в Британии, руководитель BioNTech заявил, что вакцина с высокой вероятностью будет действенной и против него.

ВОЗ сообщала, что мутировавший "британский" штамм обнаружили уже в 22 странах Европы.

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