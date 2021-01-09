Австрія надасть 5 мільйонів тестів на коронавірус для школярів

Австрійські школи отримають 5 мільйонів наборів для тестування на коронавірус з 18 січня, заявив уряд у суботу в рамках зусиль, спрямованих на стримування поширення вірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністр освіти Австрії Хайнц Фассманн оголосив про проведення добровільних тестів, які учні та вчителі зможуть робити принаймні раз на тиждень.

"Тестування є правильною відповіддю для подолання важких місяців до повного охоплення вакциною", - сказав Фассманн.

Австрія наказала більшості своїх шкіл перейти на дистанційне навчання для учнів з 7 по 15 січня. Неясно, коли школи знову відкриються, сказав Фасманн, висловивши сподівання, що це станеться якомога швидше.

Батькам молодших дітей буде запропоновано тестувати своїх дітей вдома, тоді як старші учні зможуть перевірити себе в школі.

"Будуть батьки, які відмовляться. Але загалом це можливість не тільки відкрити школи, але і тримати їх відкритими" – сказав міністр.