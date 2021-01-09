Австрия предоставит 5 миллионов тестов на коронавирус для школьников

Австрийские школы получат 5 миллионов наборов для тестирования на коронавирус с 18 января, заявило правительство в субботу в рамках усилий, направленных на сдерживание распространения вируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр образования Австрыъ Хайнц Фассманн объявил о проведении добровольных тестов, которые ученики и учителя смогут делать минимум раз в неделю.

"Тестирование является правильным ответом для преодоления тяжелых месяцев до полного охвата вакциной", - сказал Фассманн.

Австрия приказала большинства своих школ перейти на дистанционное обучение для учащихся с 7 по 15 января. Неясно, когда школы снова откроются, сказал Фасманн, выразив надежду, что это произойдет как можно быстрее.

Родителям младших детей будет предложено тестировать своих детей дома, тогда как старшие ученики смогут проверить себя в школе.

"Будут родители, которые откажутся. Но в целом это возможность не только открыть школы, но и держать их открытыми", - сказал министр.