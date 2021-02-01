Дипломати США та Росії посперечалися через болгарську корупцію

Посольство Росії в Болгарії різко відреагувало на критику американського дипломата в Софії щодо корупції в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві дипвідомства на Facebook.

"Ми помітили нещодавню заяву колег з посольства США в Болгарії про нездатність та відсутність політичної волі болгарської влади боротися з корупцією в країні. Правильність та доречність цих різких зауважень, особливо напередодні парламентських виборів, викликає великі сумніви. Ми вважаємо, що такі наставницькі заяви, як завжди, без конкретних доказів, де-факто кидають тінь як на політиків, так і на посадових осіб судової системи Республіки Болгарія", - йдеться у заяві.

Видання Euractiv зазначає, що ця заява стала відповіддю на виступ американської дипломатки Джессіки Кім, яка порівняла корупцію в Болгарії з "пандемією, яку неможливо вилікувати одноразовою або подвійною вакцинацією".

Кім прокоментував минулорічний звіт Державного департаменту США, в якому йшлося, що корупція в Болгарії є ендемічною. Вона сказала, що здатність розслідувати корупцію в Болгарії була підірвана олігархічним впливом та відсутністю свободи ЗМІ.

Вона також розкритикувала болгарських лідерів, але прямо не назвала прем'єр-міністра Бойка Борисова.

"Щоб Болгарія розкрила весь свій потенціал, її лідери повинні поважати верховенство закону", - сказала Кім. За її словами, лідери Болгарії дуже добре знають, що потрібно для реальних змін, але мало роблять для їх досягнення.

Болгарські ЗМІ інтерпретували заяви американського дипломата як перший знак того, що адміністрація Джо Байдена повертається до традиційної американської політики приведення проблемних союзників у відповідність.