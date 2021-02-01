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В Швейцарии спасли из-под лавины двух туристов благодаря их собакам

Понедельник, 1 февраля 2021, 11:46

В швейцарских Альпах двух туристов, которых накрыло лавиной, удалось спасти благодаря их собакам.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian со ссылкой на сообщение воздушной спасательной службы Rega.

Лавина накрыла двух туристов на маршруте в долине Аверс, что вблизи итальянской границы, около трех часов дня. Люди оказались полностью погребены под снегом, только руки одного остались на поверхности.

Собакам, которые были с ними, удалось удержаться на поверхности, после чего они начали громко лаять и бегать рядом с засыпанными хозяевами.

Эта тревога привлекла внимание другой группы туристов на снегоступах, которые шли чуть дальше и не видели схода лавины.

Примерно за 20 минут они пришли на помощь и откопали пострадавших.

Оба получили незначительные травмы и переохлаждение, их забрали на вертолете в больницу.

Напомним, на днях во французских Альпах спасли мужчину, который попал под лавину и выжил после 2,5 часов под снегом, что спасатели считают чудом.

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