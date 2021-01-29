В Альпах врятували француза, який провів 2,5 години під снігом після сходу лавини

У французьких Альпах врятували чоловіка, який потрапив під лавину і дивом зумів вижити, провівши дві з половиною години під снігом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

50-річний чоловік у четвер вирушив на прогулянку на снігоступах біля високогірного гірськолижного курорту Валь-д'Ізер з дружиною і двома дітьми без протилавинного обладнання.

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"Завдяки мобілізації майже 100 осіб ... чоловік був знайдений живим після двох годин і 40 хвилин пошуків", - повідомила поліція місцевого департаменту Савойя.

Через глибину снігу собаки-рятувальники не змогли знайти слід, але в підсумку чоловіка знайшла спеціалізована група гірської поліції, яка за допомогою спеціального пристрою виявила його мобільний телефон під товщиною снігу.

"Я думаю, що це чудо", - сказав Олександр Гретер з рятувальної команди, додавши, що чоловік був знайдений на глибині 2,5 метрів.

Шанси на виживання після більш ніж 20 хвилин в лавині зазвичай невеликі. "Він був захищений деревом, це те, що не давало йому бути розчавленим льодом, який зійшов вниз. Сніг оточив його, але у нього була повітряна кишеня ", - пояснив рятувальник.

Чоловік отримав перелом стегна і був госпіталізований.

Підйомники в Альпах, де в січні випали одні з найсильніших снігопадів за багато років, зараз закриті через коронавірусні обмеження. Але гості готелів і місцеві жителі можуть займатися пішим туризмом, кататися на бігових лижах і ходити в снігоступах.