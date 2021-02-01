В ЄС запустили інструмент відстеження вакцинації в Європі

Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) запустив у понеділок 1 лютого інструмент для відстеження щеплень проти COVID-19 по всій Європі, який надає огляд розвитку вакцинаційних кампаній у кожній країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

ECDC, який об'єднує 27 країн Європейського Союзу, а також Ліхтенштейн, Норвегію та Ісландію, опублікував вранці на своєму вебсайті першу серію даних, проте все ще неповних.

Хоча держави-члени повинні повідомляти свої цифри двічі на тиждень, деякі, включаючи Францію, ще не надали національних даних.

За даними, зібраними відомством на сьогодні, у державах-членах було введено 8,23 мільйона доз вакцин - хоча насправді їх кількість набагато вища.

"На цьому першому етапі відстеження кількості доз, розподілених по країнах, та доз, отриманих окремими людьми, дає корисну інформацію про хід впровадження вакцин та прогрес імунізаційних кампаній", - пояснив ECDC у своїй заяві.