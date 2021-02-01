В ЕС запустили инструмент отслеживания вакцинации в Европе

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) запустил в понедельник 1 февраля инструмент для отслеживания вакцинации против COVID-19 по всей Европе, который предоставляет обзор развития кампании вакцинации в каждой стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

ECDC, объединяющий 27 стран Европейского Союза, а также Лихтенштейн, Норвегию и Исландию, опубликовал утром на своем вебсайте первую серию данных, однако все еще неполных.

Хотя государства-члены должны сообщать свои цифры раза в неделю, некоторые, включая Францию, еще не предоставили национальных данных.

По данным, собранным ведомством сегодня, в государствах-членах было введено 8,23 миллиона доз вакцин - хотя на самом деле их гораздо больше.

"На этом первом этапе отслеживание количества доз, распределенных по странам и доз, полученных отдельными людьми, дает полезную информацию о ходе внедрения вакцин и прогрессе кампаний вакцинации", - пояснил ECDC в своем заявлении.