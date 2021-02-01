Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Венгрия просит у Бангладеш вакцину от коронавируса

Госсекретарь США ответил на упреки РФ: правительство России делает большую ошибку

Во Франции считают санкции против РФ недостаточными и призывают свернуть "Северный поток-2"

Зеленский: у меня есть очень простой вопрос к Байдену: "Почему мы до сих пор не в НАТО?"






В ЕС запустили инструмент отслеживания вакцинации в Европе

Понедельник, 1 февраля 2021, 16:56

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) запустил в понедельник 1 февраля инструмент для отслеживания вакцинации против COVID-19 по всей Европе, который предоставляет обзор развития кампании вакцинации в каждой стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

ECDC, объединяющий 27 стран Европейского Союза, а также Лихтенштейн, Норвегию и Исландию, опубликовал утром на своем вебсайте первую серию данных, однако все еще неполных.

Хотя государства-члены должны сообщать свои цифры раза в неделю, некоторые, включая Францию, еще не предоставили национальных данных.

По данным, собранным ведомством сегодня, в государствах-членах было введено 8,23 миллиона доз вакцин - хотя на самом деле их гораздо больше.

"На этом первом этапе отслеживание количества доз, распределенных по странам и доз, полученных отдельными людьми, дает полезную информацию о ходе внедрения вакцин и прогрессе кампаний вакцинации", - пояснил ECDC в своем заявлении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус
powered by lun.ua