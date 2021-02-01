У перукарню – з негативним тестом: Австрія послабить локдаун, але збільшить штрафи

Уряд Австрії дозволив послабити обмеження третього локдауну з 8 лютого, зокрема, відкриються школи і відновиться торгівля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

У понеділок, 8 лютого, має відбутися перше "м'яке послаблення" третього локдауну, який розпочався 26 грудня.

З понеділка учнів початкових класів знову навчатимуть у школах. Учні середніх та старших класів навчатимуться позмінно. Брати участь у заняттях можуть лише ті, хто буде проходити регулярні тестування.

Заклади торгівлі також зможуть відновити роботу з понеділка за умови, що на кожного клієнта припадатиме 20 квадратних метрів, а клієнти будуть в масках FFP2.

До перукаря, косметолога або масажиста з понеділка можна буде потрапити лише з негативним тестом на коронавірус, не старішим 48 годин.

Галереї, музеї та зоопарки також знову відкриють свої двері з наступного понеділка.

Порушники дистанції у 2 метри або ті, хто не носить маску FFP2, можуть розраховувати на більш суворі покарання. На даний момент за порушення слід очікувати покарання у розмірі 25 євро.

15 лютого уряд знову обговорить подальші кроки в рамках боротьби з пандемією.