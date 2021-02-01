В парикмахерскую - с отрицательным тестом: Австрия ослабит локдаун, но увеличит штрафы

Правительство Австрии позволило ослабить ограничения третьего локдауна с 8 февраля, в частности, откроются школы и восстановится торговля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

В понедельник, 8 февраля, должно состояться первое "мягкое ослабление" третьего локдауна, который начался 26 декабря.

С понедельника учеников начальных классов снова будут учить в школах. Ученики средних и старших классов будут учиться посменно. Участвовать в занятиях могут только те, кто будет проходить регулярные тестирования.

Заведения торговли также смогут возобновить работу с понедельника при условии, что на каждого клиента будет приходиться 20 квадратных метров, а клиенты будут в масках FFP2.

К парикмахеру, косметологу или массажисту с понедельника можно будет только с отрицательным тестом на коронавирус, не старшим 48 часов.

Галереи, музеи и зоопарки также вновь откроют свои двери со следующего понедельника.

Нарушители дистанции в 2 метра или те, кто не носит маску FFP2, могут рассчитывать на более суровые наказания. На данный момент за нарушение следует ожидать наказание в размере 25 евро.

15 февраля правительство вновь обсудит дальнейшие шаги в рамках борьбы с пандемией.