У Франції пропонують спростити покарання за зґвалтування неповнолітніх

У Франції готують зміни до законодавства, які спростять покарання за зґвалтування неповнолітніх.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

За словами міністра юстиції Еріка Дюпона-Моретті, за новими правилами пропонують криміналізувати статевий акт дорослого щодо підлітка, молодшого 15 років. Лише з 15-річного віку для з’ясування обставин будуть запитувати, чи була згода іншої сторони.

"Досі якщо дитина казала, що стала жертвою зґвалтування, її насамперед запитували про її ставлення: чи впевнена вона, що не була згодна? Це стратегія агресорів - казати, що несподіванки й примусу не було, усе було добровільно. Ця ситуація неприйнятна, це не можна толерувати", - заявив держсекретар з питань дітей та родини Адріан Таке.

Досі у судовому процесі для доведення відсутності згоди потрібно було доводити факт примусу, насильства, погроз або застання зненацька.

Водночас у законі хочуть прописати виняток для підлітків, які мають незначну різницю у віці і встигли почати сексуальне життя, щоб старший із пари з настанням 18-річчя не почав підпадати під норму закону. Як саме це буде прописано - ще обговорюється.

Паралельно тривають дебати і щодо декількох інших подібних проєктів.