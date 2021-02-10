Во Франции предлагают упростить наказание за изнасилование несовершеннолетних

Во Франции готовят изменения в законодательство, которые упростят наказание за изнасилование несовершеннолетних.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

По словам министра юстиции Эрика Дюпона-Моретти, по новым правилам предлагают криминализировать половой акт взрослого с подростком моложе 15 лет. Только с 15-летнего возраста для выяснения обстоятельств будут спрашивать, было ли согласие другой стороны.

"До сих пор, если ребенок говорил, что стал жертвой изнасилования, его прежде всего спрашивали о его отношении: уверена ли она, что не была согласна? Это стратегия агрессоров - говорить, что неожиданности и принуждения не было, все было добровольно. Эта ситуация неприемлема, это нельзя терпеть", - заявил госсекретарь по вопросам детей и семьи Адриан Таке.

До сих пор в судебном процессе для доказательства отсутствия согласия нужно было доказывать факт принуждения, насилия, угроз или заставания врасплох.

В то же время в законе хотят прописать исключение для подростков, имеющих незначительную разницу в возрасте и успевших начать сексуальную жизнь, чтобы старший из пары с наступлением 18-летия не стал подпадать под нормы закона. Как это будет прописано - еще обсуждается.

Параллельно продолжаются дебаты и по нескольким другим подобным проектам.