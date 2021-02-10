AstraZeneca збільшить виробництво вакцини в Європі спільно з німецькою компанією

Англо-шведська компанія AstraZeneca і німецька Biologika домовились збільшити виробництво вакцини від коронавірусу в Європі і забезпечити довгострокові можливості поставок препаратів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву, опубліковану на сайті AstraZeneca у середу.

"AstraZeneca і IDT Biologika вивчають варіанти прискорення виробництва готової вакцини від COVID-19 AstraZeneca в другому кварталі 2021 року з метою надання підтримки Європі в невідкладній необхідності вакцинації під час пандемії", - йдеться у заяві.

"AstraZeneca і IDT Biologika також мають намір зміцнити європейські виробничі потужності з виробництва вакцин за рахунок спільних інвестицій в створення великих додаткових потужностей з виробництва лікарських препаратів в майбутньому", - сказано в документі.

Деталі угоди будуть доопрацьовані в майбутньому. Обидві компанії планують інвестувати в розширення виробничих потужностей на виробничому майданчику IDT Biologika в Дессау у Німеччині, щоб побудувати до п'яти біореакторів ємністю 2000 літрів, здатних виробляти десятки мільйонів доз вакцини проти COVID-19 компанії AstraZeneca в місяць.

Очікується, що нові об'єкти будуть готові до експлуатації до кінця 2022 року.

Ця інвестиція зможе також дозволити виробництво інших вакцин зі схожим виробничим процесом, що також істотно збільшить внутрішній європейський потенціал з виробництва вакцин, сказано у заяві.

Уряду Німеччини та інших країн ЄС зазнають критики через повільний старт вакцинації, оскільки поставки від Pfizer і його партнера BioNTech, а також від AstraZeneca не виправдали прогнозів.