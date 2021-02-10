AstraZeneca увеличит производство вакцины в Европе совместно с немецкой компанией

Англо-шведская компания AstraZeneca и немецкая Biologika договорились увеличить производство вакцины от коронавируса в Европе и обеспечить долгосрочные возможности поставок препаратов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте AstraZeneca в среду.

"AstraZeneca и IDT Biologika изучают варианты ускорения производства готовой вакцины от COVID-19 AstraZeneca во втором квартале 2021 года с целью оказания поддержки Европе в неотложной необходимости вакцинации во время пандемии", - говорится в заявлении.

"AstraZeneca и IDT Biologika также намерены укрепить европейские производственные мощности по производству вакцин за счет общих инвестиций в создание больших дополнительных мощностей по производству лекарственных препаратов в будущем", - говорится в документе.

Детали соглашения будут доработаны в будущем. Обе компании планируют инвестировать в расширение производственных мощностей на производственной площадке IDT Biologika в Дессау в Германии, чтобы построить до пяти биореакторов емкостью 2000 литров, способных производить десятки миллионов доз вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca в месяц.

Ожидается, что новые объекты будут готовы к эксплуатации к концу 2022 года.

Эта инвестиция сможет также разрешить производство других вакцин с похожим производственным процессом, что также существенно увеличит внутренний европейский потенциал по производству вакцин, говорится в заявлении.

Правительства Германии и других стран ЕС подвергаются критике за медленный старт вакцинации, поскольку поставки от Pfizer и его партнера BioNTech, а также от AstraZeneca не оправдали прогнозов.