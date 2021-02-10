Україна отримала від США 10 швидкісних катерів і надувні човни

Українські військові отримали від партнерів зі США 10 швидкісних катерів, понад 70 надувних човнів та інше супутнє обладнання.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на повідомлення ВМС ЗС України.

Урочиста церемонія передачі міжнародної технічної допомоги від США відбулася у середу на території Військово-морської бази "Південь" у Практичній гавані в Одесі.

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України контр-адмірал Олексій Неїжпапа повідомив, що у першому півріччі цього року ВМС України отримають ще три патрульних катери від США.

Аташе ВМС при посольстві США в Україні капітан 2 рангу Пітер Меллорі заявив, що необхідно відзначити важливі кроки співпраці між США і Україною.

"На підтримку стратегічного партнерства між нашими країнами ми завжди готові допомогти вам у реалізації Євроатлантичного майбутнього й зміцненні здатності боронити свій суверенітет та територіальну цілісність", - сказав Меллорі.